Duitser steekt politieman aantal keer in nek in casino Paramaribo

Een Duitser in Suriname heeft deze week een politieman zeker zes keer in zijn nek gestoken met een scherp voorwerp. Dit gebeurde afgelopen woensdagavond in een casino in het uitgaanscentrum van Paramaribo.

Politiewoordvoerder Milton Kensmil bevestigt het voorval tegenover de redactie van Waterkant.Net.

De woordvoerder laat weten dat er enige tijd iets gaande was tussen de twee mannen. Woensdagavond 13 maart kwamen ze elkaar tegen in het casino, waarna de zaak rond 20.53u escaleerde.

Op camerabeelden is te zien dat de twee mannen een woordenwisseling met elkaar hebben. Dan pakt de Duitser die met een vrouw daar is, iets uit zijn jaszak en valt de agent aan. De beveiliging rent ernaartoe en probeert de mannen uit elkaar te halen Terwijl ze dit doen maakt de buitenlander zes tot zeven stekende bewegingen in de richting van de nek en het hoofd van de agent.

Meteen na het voorval kreeg de Surinaamse politie de melding en dirigeerde ter plaatse voor onderzoek. Daar werd de Duitser als verdachte aangemerkt en aangehouden. na stemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

De agent raakte gewond maar verkeerd niet in levensgevaar De politie onderzoekt wat er gaande is tussen de twee mannen, waardoor het zo escaleerde.