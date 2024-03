Del Castilho: “Bouterse zal wel tegen de lamp lopen, want niemand blijft voor eeuwig onvindbaar”

DA ’91-voorzitter Angelic del Castilho is blij dat het Openbaar Ministerie in Suriname haar lange justitiële arm ook internationaal heeft ingezet door de veroordeelden Desi Bouterse en Iwan Dijksteel ook op de Red Notice lijst van Interpol te plaatsen. Echter, zij vindt het triest dat het OM na veroordeling van Bouterse op 20 december 2023 niet direct heeft gehandeld met zijn aanhouding. Uiteindelijk is het door het schuld van het OM dat de vogel is gevlogen.

“Het is natuurlijk voor Suriname weer een blamage van ons imago dat het mogelijk is geweest voor Bouterse en Dijksteel om te kunnen vluchten en zich te onttrekken aan de uitvoering van het vonnis. Dat blijft altijd een trieste zaak, want ze hadden dat moeten voorzien en daar voorzieningen voor hebben moeten treffen.

Het is zeer naïef om ervan uit te gaan dat de poging niet gewaagd zou worden. Maar Justitie moet zijn werk doen en de oproep is bij Interpol. Hij zal dus wel tegen de lamp lopen, want niemand blijft voor eeuwig onvindbaar. En dan moet hij worden uitgeleverd en rechtstreeks zijn straf gaan uitzitten”, zei Del Castilho in het programma ABC-Actueel.

Volgens de politica was het verwachtbaar dat Bouterse zijn straf niet zou willen uitzitten, omdat reeds na zijn eerste veroordeling bij de Krijgsraad hij alles in het werk heeft gesteld om zijn hoofd niet te buigen voor dat vonnis.

“Zelfs de politieke middelen en de wetgevende macht zijn ingezet voor een zelfamnestiewet. Dan is het niet anders dan verwachtbaar dat wanneer het finale gordijn valt, de persoon niet poeslief de handjes vooruit gaat steken en zeggen: neem me maar mee. Hij gaat juist alles eraan doen om daaraan te ontkomen. Daar is helemaal geen rekening mee gehouden bij de finale uitspraak. En dat is natuurlijk een trieste zaak”, aldus Del Castilho.

Het is volgens de DA ’91 voorzitter geen geheim dat deze veroordeelden toegang hebben tot een heleboel geld, privévliegtuigjes, helikopters en zelfs wapens. Al bij de laatste massameeting van Bouterse op 16 december 2023 was het volgens haar al duidelijk dat hij bezig was met zijn exit strategie.

“En dan bekruipt het gevoel, net als bij meneer Hoefdraad, dat het in feite een strategische bewuste zet is om bepaalde besluiten en zaken niet te hoeven uit te voeren en zo proberen de kool en de geit te sparen”, aldus Del Castilho.