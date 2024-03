Inspecteur van politie aangehouden in auto zwendelzaak Frans-Guyana

Een inspecteur van politie is vandaag door de politie in Suriname in verzekering gesteld in een auto zwendelzaak, gepleegd in Frans-Guyana.



Vernomen wordt dat de Surinaamse politie afgelopen week een aantal aanhoudingen heeft verricht onder wie de verdachte S.D., die bij de controlepost te Stolkertsijver was aangehouden.

Uit het onderzoek blijkt dat S.D. betrokken was bij diefstal en smokkel van voertuigen uit Frans-Guyana.



De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de politieman één van de gesmokkelde voertuigen vanuit Marowijne naar Paramaribo zou hebben gereden. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan smokkel.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de inspecteur in verzekering gesteld.