Akiemboto: “Ik focus meer op die bijdrage dan die politieke kleur zelf”

Oud-minister Sergio Akiemboto vindt het te prematuur om nu al aan te geven of hij een andere politieke partij gaat ondersteunen. Op papier is Akiemboto nog steeds lid van de Nationale Democratische Partij In Suriname (NDP).

Een jaar terug liet hij nog weten ontevreden te zijn over enkele zaken die mis zijn gegaan tijdens de vorige regeerperiode en daarom een reeks aan gesprekken te hebben gevoerd om andere politieke organisaties te gaan ondersteunen.

Afgelopen week was hij als deskundige aanwezig tijdens een lezing van de Nationale Partij Suriname (NPS) in zijn thuisdistrict Brokopondo (foto). Belangstelling voor de politiek heeft hij echter nog steeds.

“Ik voel mij geroepen om die bijdrage te leveren. Alleen kan ik me niet zozeer meer terugvinden over de wijze van politiekvoering in het land. Kennelijk moet je er zelf bij zijn om dat te veranderen. En daar overweeg ik goed om een besluit te nemen. Ik focus iets meer op die bijdrage dan die politieke kleur zelf”, zei de politicus in het programma ABC Actueel.

Akiemboto werd met 1.172 stemmen gekozen in Brokopondo, maar besloot in 2021 uiteindelijk om zijn lidmaatschap in het parlement op te zeggen. Tijdens de periode 2010 en 2020 is hij president-directeur geweest van Grassalco en daarna ook minister van Natuurlijke Hulpbronnen.

De NDP’er werd voor de eerste keer in 2015 met 1.545 stemmen op voorkeur gekozen. Hij werd toen wel beëdigd en toegelaten tot het parlement, maar koos enkele dagen daarna toch ervoor om zijn functie als president-directeur bij staatsmijnbouwbedrijf Grassalco voort te zetten en zijn DNA-lidmaatschap dus in te leveren.