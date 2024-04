Wonen aan de waterkant voelt als een droom die uit is gekomen. Je geniet van rust en ruimte. Maar je hebt ook nog eens het geluk in een prachtige woning te mogen wonen. Het verbeteren van de keuken en badkamer van een huis aan het water moet natuurlijk zorgen voor een mooi geheel en praktisch zijn ingedeeld. Maar je moet natuurlijk ook rekening houden met een stukje duurzaamheid. De ruimtes bij jou in huis zijn vatbaar voor vocht. En dit kan leiden tot slijtage. Dat voorkom je natuurlijk het liefste. Meer weten? In dit blog geven we je een paar handige tips voor duurzame keuken- en badkamerupgrades aan de waterkant.

Maak tijdens de upgrade gebruik van duurzame materialen

Bij het renoveren van je keuken en badkamer aan het water is het belangrijk om te kiezen voor materialen die bestand zijn tegen vocht en corrosie. Gelukkig is daar vandaag de dag enorm veel in mogelijk. Materialen zoals roestvrij staal, keramiek en glas zijn uitstekende keuzes. Dit omdat ze duurzaam zijn en goed bestand zijn tegen de invloeden van water.

Heb je je al eens een keer verdiept in het gebruik van waterbesparende apparaten?

Maar ook het gebruik van waterbesparende apparaten is zeker het overwegen waard. Bij Brugman keukens en badkamers zijn dit soort apparaten vaak al standaard inbegrepen als je een nieuw ontwerp gaat maken. Hier is immers erg veel mogelijk in. Installeer bijvoorbeeld waterbesparende apparaten zoals kranen, douchekoppen en toiletten Op deze manier kun je het waterverbruik meteen gaan verminderen. Deze apparaten helpen niet alleen om water te besparen, maar verminderen ook nog eens de vaste lasten. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Ga voor energiezuinige apparaten en bespaar op de maandelijkse vaste lasten

En heb je ook al eens een keer nagedacht over het gebruik van energiezuinige apparaten? Een aantal bekende voorbeelden hiervan zijn speciale:

Koelkasten

Vaatwassers

Wasmachines

Want kies je voor deze slimme apparaten? Dan kun je ook meteen het energieverbruik verminderen. Deze apparaten verbruiken minder energie en verminderen daardoor de belasting van het elektriciteitsnet. En hierdoor wordt de impact op het milieu verminderd.

Maak gebruik van zowel natuurlijke verlichting als LED-verlichting

Tijdens het ontwerpen van een nieuwe keuken of badkamer, is het type natuurlijk erg belangrijk en voor een groot deel bepalend voor de sfeer in de ruimte. Maak daarom altijd optimaal gebruik van natuurlijk licht door grote ramen en dakramen te installeren. Hierdoor hoef je overdag minder vaak de verlichting aan te zetten. Maar het zorgt ook nog eens voor een betere ventilatie. Ook creëert het een open en luchtige sfeer.

Vervang ook meteen gloeilampen en kies voor het gebruik van energiezuinige LED-lampen. Waarom? LED-lampen verbruiken minder energie. Ook gaan ze langer mee en produceren minder warmte. Hierdoor zijn ze een ideale keuze voor zowel keukens als badkamers.

Installeer afzuigventilatoren of luchtventilatiesystemen bij jou in huis

En ga je aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe keuken of een badkamer? Zorg in dat geval altijd voor een goede ventilatie in zowel de keuken als de badkamer. Hierdoor kun je vocht en condensatie namelijk veel beter verminderen. Het doel van het installeren van de afzuigventilatoren of luchtventilatiesystemen? Dat is om vochtige lucht af te voeren en de luchtkwaliteit te verbeteren. En hierdoor kan de kans op schimmelgroei worden verminderd.

Kies je ervoor om deze duurzame upgrades toe te passen bij jou in huis? Dan kun je niet alleen de functionaliteit en esthetiek van je keuken en badkamer verbeteren. Je kunt ook nog eens de impact op het milieu verminderen en de levensduur van de ruimtes meteen aanzienlijk verlengen. Ga je hier op korte termijn ook mee aan de slag?