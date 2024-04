President Santokhi roept op om zuinig om te gaan met stroom en water

President Chandrikapersad Santokhi roept alle ministeries, staatsinstellingen, staatsbedrijven, producenten, bedrijven, en alle burgers van Suriname op, om zuinig om te gaan met elektriciteit en water. Volgens het staatshoofd is klimaatverandering ook onze werkelijkheid geworden en de effecten hiervan zijn onvoorzien en belasten de nationale begroting.

Landgenoten,

De langdurige droogte in ons land heeft de waterstand in de rivieren en het stuwmeer ernstig verlaagd. Boottransport in het binnenland is moeilijker geworden, het stuwmeer levert minder elektriciteit door de lage waterstand, en de landbouw kampt met watertekorten. Bosbranden creëren enorme problemen voor ons allen.

Klimaatverandering is ook onze werkelijkheid geworden. En de effecten hiervan zijn onvoorzien en belasten de nationale begroting. Eenieder is in eerste instantie verantwoordelijk voor ons welzijn en onze veiligheid. Gezamenlijk kunnen wij de effecten minimaliseren. Ik roep op voor nationale solidariteit en begrip.

Om te beginnen, zullen wij beheerst, maar met daadkracht moeten omgaan met deze nieuwe realiteit, zodat wij allen bijdragen aan duurzaamheid. Ik zend deze oproep en instructie uit naar alle ministeries, staatsbedrijven en staatsinstellingen om zuinig om te gaan met energie, en minstens 20% te bezuinigen op elektriciteit van nu af tot nadere berichten volgen.

De leiding van de genoemde instanties wordt gevraagd erop toe te zien dat onnodige verlichting, airco’s, apparaten en elektronica uitgeschakeld worden, wanneer ze niet in gebruik zijn. Zie erop toe dat de verlichting en apparatuur in kantoorruimten na werktijden worden uitgedaan. Gebruik de goede instelling van airco’’s en apparatuur en zorg voor regelmatig onderhoud. Gebruik waar mogelijk energiezuinige apparaten en lampen.

Maak iedereen in uw organisatie, omgeving en met name thuis, bewust van de regels tot zuinig gebruik van elektriciteit en water. Repareer lekkende kranen en toiletten. Laat de motor van dienstvoertuigen niet onnodig draaien.

Ik roep alle landgenoten op om zuinig om te gaan met elektriciteit en water. Beperk het gebruik van water bij het wassen van voertuigen en het besproeien van tuinen. Gebruik efficiënte irrigatiemethoden in de landbouw en houd u aan de waterkalender.

Niemand hoeft zijn welvaart in te leveren. Maar als u verstandig omgaat met energie en drinkwater, levert dat u financieel voordeel op, en hebben wij elkaar als samenleving geholpen, dat er geen gedwongen stroomonderbrekingen plaatsvinden. Iedereen kan zo meehelpen aan een duurzame en welvarende toekomst voor ons land.

Zoals u weet, wordt de objectsubsidie op elektriciteit deels omgebouwd naar subjectsubsidie. Dit is onderdeel van het beleid om de economie weer duurzaam gezond te maken, waarop een stabiele Suriname met perspectieven voor eenieder gebouwd kan worden. Wie de elektriciteit kan betalen, zal dat moeten doen.

Het is belangrijk om te vermelden dat huishoudens die tot 400 kWh gebruiken, geen significante prijsverhogingen zullen merken. De middenklasse huishoudens tot 900 kWh zullen minimale aanpassingen merken.

Sociale instellingen, die subsidie behoeven, kunnen zich herregistreren bij de Energie Autoriteit Suriname, evenals nieuwe die daarvoor de behoefte hebben. Bedrijven, en in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemers, kunnen gebruikmaken van voorzieningen in de belastingsfeer zoals aftrek van verliezen.

Het ministerie van EZOTI zal intensievere controle voeren op de prijzen van basisgoederen. De gemeenschap wordt opgeroepen om gevallen van prijsopdrijving altijd door te geven.

Er komt beleid tot versnelde introductie van duurzame, schone energie. Hieronder vallen zonnepanelen, bouwvoorschriften en fiscale voorzieningen. Ook zal de efficiëntie bij energieproducerende bedrijven, inclusief de onderliggende contracten, onder de loep worden genomen teneinde de prijs van energie en water een reële te laten zijn.

De komende dagen zal er uitgebreide voorlichting worden gegeven, en zullen er telefoonnummers en websites beschikbaar zijn voor informatie. Zoals wij met succes al veel hersteld hebben in ons land, zo heb ik het volste vertrouwen in de sociale partners, alle delen van het staatsapparaat, en in onze burgers, dat we ook nu, met vereende krachten ons land naar verdere welvaart zullen leiden.

Samen maken wij van dit mooi Suriname een land met een kansrijke toekomst voor allen. God bless you all!