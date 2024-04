Moslims doen ochtendgebed op Onafhankelijkheidsplein in Suriname

In Suriname zijn honderden moslims vanmorgen bij elkaar gekomen op het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Paramaribo. Daar werd het eerste gebed gehouden na het einde van de ramadan en Ied-Ul-Fitr ingeluid.

Naast de minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somohardjo, die zelf ook moslim is, was de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk als speciale gast aanwezig (foto).

Na het ochtendgebed wordt er feest met familie en vrienden gevierd.

In Suriname valt Ied-Ul-Fitr op woensdag 10 april en is deze dag een nationale vrije dag. Surinaamse Javanen noemen dit ook wel ‘Bodo’. In Nederland is er in verband hiermee op zaterdag 13 april een speciale BODO Party in Reeuwijk.