Einde ramadan: moslims in Suriname zien nieuwe maan

Moslims in Suriname hebben dinsdag 9 april de nieuwe maan waargenomen. Volgens de islamitische kalender die gebaseerd is op de stand van de maan, is hiermee duidelijk dat de nieuwe maand is begonnen.

Dit betekent dan ook het einde van de maand ramadan, de heilige vastenmaand.

Op de eerste dag van de nieuwe maand genaamd Shawwal, is het dan Ied-Ul-Fitr (Eid al Fitr). Na een ochtendgebed wordt er feest met familie en vrienden gevierd. In islamitische landen is er drie dagen lang feest en is iedereen vrij.

In Suriname valt Ied-Ul-Fitr op woensdag 10 april en is deze dag een nationale vrije dag. Surinaamse Javanen noemen dit ook wel ‘Bodo’. In Nederland is er op zaterdag 13 april een speciale BODO Party in Reeuwijk. Ied Mubarak!