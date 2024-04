Veel rook door grasbrand bij LBO school naast CBB gebouw

Een grasbrand op het terrein van de LBO school Jaggernath Lachmonstraat in Suriname, heeft dinsdagmiddag voor een behoorlijke rookontwikkeling gezorgd in de omgeving. Er is geen sprake van dat het CBB gebouw in brand gevlogen is, zoals beweerd werd op Facebook (onder).

Op bovenstaande foto is te zien dat het gras en ander onkruid op het terrein in brand is gevlogen. Het CBB hoofdkantoor bevind zich naast/achter de school. Te zien is dat de kantine van CBB lichte schroefschade heeft opgelopen.

Onderstaande posting zorgde onnodig voor veel consternatie. Gelukkig ging het slechts om een grasbrand die inmiddels onder controle is.