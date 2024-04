Legendarische dancehall icoon Sean Paul op 17 juli in AFAS Amsterdam

Dancehall liefhebbers maak je klaar voor de nacht van je dromen. Island icon, zanger, songwriter en MC, Sean Paul komt op woensdag 17 juli 2024 naar AFAS Live Amsterdam met zijn ‘Greatest tour’ & live band!

Kun je echt zeggen dat het feest leuk was als je geen Sean Paul-tunes hebt gehoord?! Rechtstreeks uit Kingston, Jamaica, heeft deze entertainer ongetwijfeld een van de meest direct herkenbare en populaire stemmen in de muziek. Hij heeft hits gescoord met ’s werelds GROOTSTE sterren, waaronder Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj en Busta Rhymes.

Dit jaar markeert 30 jaar Sean Paul die onze oren zegent met zijn fire riddems, waaronder nummers als ‘Temperature’, ‘Like Glue’, ‘Get Busy’ en nog veel meer.

Mis je kans niet om de legendarische old-school dancehall icoon Sean Paul live in actie te zien op 17 juli. Dus zet alvast je alarm, want de ticketsale start aankomende vrijdag 12 april om 12:00u hier via eventix.