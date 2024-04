Angelic del Castilho: “We hebben geen allergie voor de NDP”

“We hebben geen allergie voor de NDP”, zegt DA ’91 voorzitter Angelic del Castilho over een eventuele toekomstige samenwerking met de NDP.

Volgens de politica is de paarse partij een politieke organisatie in Suriname, maar staat helaas onder leiding van Desi Bouterse, iemand die veroordeeld en bovendien voortvluchtig is. Daarnaast zijn er binnen die partij ook andere personen die verdacht worden van corruptieve zaken.

“Maar er zijn in de NDP ook hele sterke mensen en hele goede ideeën. Dus we moeten niet vergeten dat op een dag het kan zijn dat je samen met de NDP een regering vormt. Maar dat is dan niet de NDP van Bouterse. Het is dan de Nationale Democratische Partij die aftekent op corruptiebestrijding en mensenrechtenbescherming, waardoor DA ’91 zegt dat dit onze beginselen zijn en dat we het akkoord met elkaar zijn dat we het zonder problemen gaan uitvoeren. Dat moet kunnen”, zei de politica in het programma Bakana Tori.

Volgens Del Castilho moeten politieke partijen zich uiteindelijk conform de wet gaan gedragen en inzetten voor de ontwikkeling van Suriname. En als partijprogramma’s, beginselen en principes nageleefd worden en op elkaar aansluiten, dan is zo een samenwerking wel mogelijk.