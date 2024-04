Brandstichter die voor ruim 417.000 USD aan schade bij Ogane veroorzaakte aangehouden

De politie in Suriname heeft deze 33-jarige man aangehouden die vorige maand brand stichtte, waarna het vuur oversloeg naar het terrein van Ogane en enorme schade aanrichtte. Door kordaat optreden van de Surinaamse brandweer heeft het vuur de opslagruimte van propaangas, die op een afstand van 60 meter verwijderd is, niet bereikt.

Het onderzoek naar deze brand werd aan de afdeling Recherche Paramaribo overgedragen. Op beeldmateriaal dat ter beschikking werd gesteld is duidelijk te zien dat er een manspersoon, gezeten op een bromfiets, de plaats waar de brand was begonnen op dinsdag 5 maart 2024 aandeed.

Hij boog voorover naar de zijde van de berm, maakte een beweging met zijn arm en reed gelijk weg. Gelijk daarna is er een rookontwikkeling op de beelden te zien. Een veiligheidsman van de EBS ontdekte de grasbrand achter het terrein.

Terwijl er op de ingeschakelde brandweer werd gewacht, sloeg het vuur over naar het terrein van Ogane. Bij deze brand zijn enkele houtblokken met kabels eraan, een opslagruimte en 4 containers inhoudende kabels totaal verwoest. Hierdoor lijdt de EBS/Ogane thans een schade van ruim 417.000 USD

Na intensief speurwerk werd de 33 jarige verdachte K.R., die arbeider is van een slachthuis achter het terrein van Ogane, in beeld gebracht en op 9 april 2024 in het ressort Livorno aangehouden.

Bij de voorgeleiding verklaarde K.R. dat hij een deel van het terrein van het slachthuis gebruikt om een paar koeien van hem te kweken. Op het terrein plaatst hij koeienvoer die vaak door onbekenden werd gestolen. Doordat het bos op het terrein hoog was, besloot hij die af te branden om zo een beter overzicht op het terrein te hebben.

Na afstemming met Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.