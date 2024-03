OPINIE: ‘Presidentschap Simons niet de oplossing die Suriname nodig heeft’

[INGEZONDEN] – Jennifer Simons, voormalig voorzitter van de Nationale Assemblée, heeft recentelijk aangekondigd dat ze bereid is het presidentschap van Suriname te aanvaarden als haar partij en het land daarom vragen. Echter, voordat het volk haar als een geschikte kandidaat beschouwt, is het van essentieel belang om haar controversiële verleden te onderzoeken.

Simons heeft een lange geschiedenis van politieke betrokkenheid, maar haar nalatenschap is verre van onbesproken. Als voorzitter van de Nationale Assemblée heeft ze de controversiële amnestiewet doorgevoerd, waardoor personen werden vrijgesteld van strafvervolging voor misdaden begaan tijdens het militaire regime van Desi Bouterse. Deze wet heeft de rechtvaardigheid en verzoening in Suriname ernstig ondermijnd en heeft haar reputatie als voorvechter van democratische principes aangetast.

Bovendien heeft Simons actief samengewerkt met het onderdrukkingsmechanisme van het Surinaamse volk tijdens het militaire regime. Ze heeft de revolutionaire beweging gesteund die in werkelijkheid een instrument van onderdrukking was, in plaats van een beweging voor ware verandering en vrijheid.

Een ander punt van zorg is haar betrokkenheid bij het aanstellen van een veroordeelde moordenaar als president van Suriname. Ze heeft een cruciale rol gespeeld bij het legitimeren van de regering onder Desi Bouterse, wiens bewind gekenmerkt werd door schendingen van mensenrechten en corruptie. Het is onbetwistbaar dat Simons heeft bijgedragen aan het omhangen van de republiek Suriname met de last van onrechtvaardigheid en schending van de democratische principes.

Het is duidelijk dat Jennifer Simons ernstig tekortschiet in morele autoriteit en integriteit om het hoogste ambt van het land te bekleden. Haar verleden getuigt van een gebrek aan respect voor de fundamenten van democratie, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Haar oproep om het presidentschap te aanvaarden is daarom zeer omstreden en verdient grondige kritische overweging van het Surinaamse volk.

In een tijd waarin Suriname behoefte heeft aan leiderschap dat gebaseerd is op integriteit, transparantie en respect voor de rechtsstaat, is het cruciaal om kandidaten te kiezen die deze waarden belichamen. Jennifer Simons, met haar beladen verleden, voldoet niet aan deze essentiële criteria en zou geen serieuze overweging mogen zijn voor het presidentschap van Suriname.

Jay Pinas