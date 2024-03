Moeder en dochter belanden met auto in trens

Zaterdagmiddag was het weer raak op de wegen in Suriname. Een moeder en haar jeugdige dochter belandde rond 14.45 uur met een Toyota Ist in een trens langs de Rijsdijkweg.

Beiden raakten gewond en per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Vernomen wordt dat de automobiliste de controle over het stuur verloren zou hebben, waarna zij de wagen van de weg reed en in de trens belandde.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.