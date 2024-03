Waarschuwing voor consumptie van Katjang Pedis nootjes

Het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname (NIVS) adviseert consumenten om het consumeren van Katjang Pedis (Pittige Noten) van het merk SPAR met Partijnummer 12062024 te vermijden vanwege mogelijke besmetting met Aflatoxine.

Aflatoxines zijn natuurlijke gifstotfen die kankerverwekkend zijn.

Het NIVS werd op de hoogte gebracht van dit voorval als gevolg van vrijwillige meldingen

door de autoriteit van het producerend/exporterend land. Het NIVS heeft de Inspectieafdeling en het Incident Management Team gemobiliseerd om

actie te ondernemen.

Tijdens het onderzoek is er contact opgenomen met de importeur met de opdracht om de producten Katjang Pedis (Pittige Noten) van het merk SPAR met Partijnummer 12062024 uit de handel te halen. Zodra de volledige partij is verzameld, zal deze worden vernietigd.

Consumenten dienen hun voedselaankopen te controleren en ervoor te zorgen dat ze geen Katjang Pedis (Pittige Noten) van het merk SPAR met Partijnummer 12062024 in voorraad hebben. Indien u een dergelijk product in uw aankopen aantreft, wordt u vriendelijk verzocht het onmiddellijk terug te brengen naar de winkel waar u het heeft gekocht.

Kunt u ziek worden van het consumeren van dit product? Het is niet waarschijnlijk dat de consument acute symptomen vertoont. Slechts bij

regelmatige en langdurige consumptie kan dit gezondheidsgevolgen hebben.

Het NIVS dost er alles aan om consumenten in Suriname goed te beschermen en ervoor te

zorgen dat het voedsel, dat in Suriname words verkocht, van hoge kwaliteit en veilig is.