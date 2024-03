Dronken man snijdt eigen vinger af omdat hij moe is van problemen thuis

Op vrijdag 29 maart 2024 speelde de politie van De Nieuwe Grond in op een melding van het Command Center met betrekking tot een vechtpartij aan de Commissarisweg in Suriname.

Daar aangekomen werd de politie te woord gestaan door Harrypersad N., die aangaf dat zijn broer in beschonken toestand zijn woonadres had aangedaan.

Op een bepaald moment heeft zijn broer een deel van een van zijn vinger afgesneden en naast zijn auto gegooid.

De broer in kwestie, Anielkoemar, N.(43), die ook ter plaatse was, bevestigde de verklaring van Harrypersad en gaf aan dat hij zijn vinger inderdaad zelf had afgesneden daar hij moe is van de problemen in huis.

De vinger werd naast de auto op de grond aangetroffen. Hij werd middels een op zijn naam geschreven visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.

Aan Anielkoemar werd geadviseerd om het afgesneden vinger op ijs te zetten en mee te nemen naar de Spoedeisende Hulp.