Reyme: “Ik denk dat we religie toch moeten scheiden van feestvieren”

“Ik denk dat we religie toch moeten scheiden van feestvieren. We moeten waarden en normen hoog houden bij religieuze feesten”, zegt apostel Steven Reyme van Logos International tevens voorzitter van de politieke partij A20.

In het programma Bakana Tori reageerde hij op het voorval dat plaatsvond tijden het grootse Holi Phagwa evenement op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname, waarbij dames uit het publiek zijn gehaald om te dansen op het podium.

De laatste dame bleek echter zwaar onder invloed en begon obsceen te dansen op het podium, waarbij haar rok omhoog ging en ondermeer haar onderbroek te zien was tijdens het schudden van haar billen.

De geestelijke keurt het totaal af dat zoiets heeft kunnen plaatsvinden op een dag die een religieuze betekenis heeft voor de hindoes. Volgens hem zou president Chan Santokhi op basis van de betekenis van deze dag niet eens een vergunning hebben moeten verstrekken om zo een event op het Onafhankelijkheidsplein te houden.

“Als we een gewone onafhankelijkheidsfeest hebben of wat dan ook en ze roepen bijvoorbeeld Gentleman om op te treden, dan weet een ieder wat we kunnen verwachten. Maar niet op een religieuze dag. Precies zoals we Pasen vieren. Alle kerken vieren Pasen. Dan president sa meki a grap fu kar so wan sani tap Pasen. Dan kande wo law a man dyaso ini a kondre. Je kan dat dus niet doen. Je moet weten waar de grens is. I naf gwa kerki, maar i musu abi lespeki gi den man geloofsovertuiging”, aldus Reyme.