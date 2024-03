Selectie NATIO Suriname op trainingskamp in Nederland

De nationale voetbalselectie van Suriname NATIO, is momenteel op trainingskamp in Nederland en speelt komend weekend een oefenwedstrijd tegen Martinique. De selectie onder leiding van coach Stanley Menzo heeft vanmorgen een training afgewerkt te Amsterdam (foto).

Menzo werd bijna twee weken geleden voor de tweede keer officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Surinaamse nationale elftal.

Hij liet eerder weten dat de doelen van NATIO voor de komende jaren duidelijk zijn. Suriname wil zich kwalificeren voor de Gold Cup in 2025 en het WK in 2026.

De oefenwedstrijd tegen Martinique is zondagavond in Almere. De wedstrijd Suriname – Martinique is zondag 24 maart vanaf 19.00 uur LIVE te zien op ESPN 1.

Enkele beelden van de training vanmorgen in Amsterdam: