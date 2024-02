Het nationaal voetbalelftal van Suriname (Natio) is volgende maand in Nederland. Suriname zal op zondag 24 maart namelijk een oefeninterland in Almere spelen tegen Martinique.

Het gaat om een vriendschappelijk duel dat wordt gespeeld in het Yanmar Stadion, Almere City.

De wedstrijd tussen Suriname – Martinique trapt om 18.30 uur af. Het stadion gaat om 17.00 uur open. Tickets zijn hier verkrijgbaar voor 10 euro (reguliere zitplaatsen).