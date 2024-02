Een vrouw is vannacht rond 02.15 uur met een Ford Ranger in de Boomskreek gereden langs de Copernicusstraat in Suriname.

De bestuurster verloor door nog onbekende reden de controle over het stuur en belandde met de pick-up in de kreek.

De vrouw kon samen met haar mede-inzittende uit de wagen komen en uit de kreek klimmen. Niemand raakte gewond.

Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst uit de kreek getakeld.