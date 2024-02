Het was vanmorgen wederom raak in Suriname. De bestuurder van deze Toyota Vitz RS is vanmorgen vroeg met het voertuig over de kop in de Boomskreek beland.

Hoe de man het verkeersongeval voor elkaar heeft gekregen is nog onduidelijk. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de wagen te bergen en af te voeren.