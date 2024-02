Dronken man die ter ontnuchtering naar politiebureau werd overgebracht overleden

Een dronken man in Suriname die vanmorgen naar het politiebureau Nieuwe Haven werd overgebracht om te ontnuchteren, bleek kort na aankomst te zijn overleden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man op een adres in het politie ressort Nieuwe Haven tekeer zou zijn gegaan. De Surinaamse politie werd ingeschakeld om de man op andere gedachten te brengen.

De man ging echter ook tekeer tegen de politie, waarna besloten werd om hem ter ontnuchtering naar het politiebureau over te brengen.

Kort na aankomst op het bureau bleek dat hij bewusteloos was. Een ambulance werd ingeschakeld en het medisch personeel constateerde dat de man geen teken van leven vertoonde.

De overige instanties werden in stelling gebracht voor nader onderzoek op het bureau. Een arts stelde de dood officieel vast waarna het lichaam naar het mortuarium werd afgevoerd.

De politie is bezig met het onderzoek om na te gaan om wie het precies gaat.

Het is vooralsnog onduidelijk of het lichaam ter obductie in beslag is genomen. Het onderzoek duurt voort.