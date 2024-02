Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 05.00 uur met een VW Amarok in de trens gereden langs de Weg naar Reeberg in Suriname.

Volgens de bestuurder is hij in slaap gevallen, waardoor hij de pick-up van de weg heeft gereden en in de trens is beland.

De man wist zelf uit het voertuig te komen en bleef ongedeerd.

De auto is door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.