Een man is vannacht iets na middernacht met een BMW in de trens gereden nabij Blauwmeer aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

De bestuurder is door voorbijgangers uit het voertuig gehaald en bleef ongedeerd.

Volgens de automobilist is hij in slaap gevallen, waardoor hij de wagen van de weg heeft gereden en in de trens is beland.

De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De auto is door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.