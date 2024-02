Jongeman (19) achter tralies voor seks met meisje (15)

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag de 19-jarige Sagar B. aangehouden en in verzekering gesteld voor seks met een 15-jarig meisje.

De moeder van het meisje deed aangifte toen zij achter de relatie van haar tienerdochter met de verdachte kwam. De moeder had dit verboden, te meer omdat haar dochter minderjarig is.

Ondanks het verbod van de moeder zette het tweetal de relatie toch voort.

De moeder van het meisje ontdekte zuigvlekken op het lichaam van haar dochter waarna zij het meisje flink aan de tand voelde. De tiener liet haar moeder weten dat zij ondanks de waarschuwingen, de relatie met de verdachte had voortgezet.

De minderjarige vertelde aan haar moeder dat wanneer een ieder in huis sliep, zij in de avonduren door de 19-jarige werd opgehaald en zij seks hadden in de auto langs de openbare weg.

De moeder deed aangifte en de verdachte werd aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.