Vijf verdachten aangehouden tijdens invallen door gemengde eenheid

Een gemengde eenheid van het Korps Politie Suriname waaronder manschappen van bureau Nieuwe Haven, Narcotica Brigade, Regio Bijstand Team Paramaribo en het Directoraat Nationale Veiligheid hebben zaterdag vijf verdachten aangehouden tijdens invallen in het centrum van Paramaribo.



De operatie volgde nadat de politie informatie verkregen had dat er drugs en wapens worden verhandeld op verschillende locaties waaronder Drambrandersgracht, Hoogestraat en Fredericistraat. Een drone werd daarvoor ook ingezet door de autoriteiten.



Na de informatie te hebben uitgewerkt zijn de verdachten Amadea T. (41), Gyem T. (27), Marvin K. (41), Exie L. (32) en Ravanielio B. (25) aangehouden met in hun bezit een hoeveelheid drugs waaronder cocaïne, marihuana en xtc-pillen.

Verder zijn er ook messen, fijnweger, vuistvuurwapen, schaar en nog andere zaken aangetroffen en in beslag genomen.



Het vijftal is door de politie aangehouden en overgebracht naar bureau Nieuwe Haven. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over hun lot beslist.