Amoksi over staking Brandweer: ‘Ik kan niet doorgaan met een foute gedragslijn’

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname stelt dat er geen wettelijke grondslag is waarom leden van het Korps Brandweer Suriname (KBS) dubbele overuurgelden in hun roosters boeken voor werkzaamheden op de zondagen. Na over en weer gesprekken met ze hierover te hebben gevoerd, heeft hij dit laten stopzetten totdat het opgelost is.

De Surinaamse brandweer is met ingang van dinsdag 19 maart 2024 wederom in actie. Dit komt, omdat de overheid de afspraak om haar leden uit te betalen voor de extra uren die in december zijn gedraaid, niet is nagekomen.

Amoksi zei woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering dat hij al een maand wacht op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zodat hij het KBS een afdoend antwoord kan geven.

“De overheid heeft een voorziening getroffen voor het werken op onregelmatige tijden en dat is dat ze (KPS, KPA, KBS en BBS) een zevende deel van hun brutosalaris ontvangen als compensatie voor het onregelmatig werken, waaronder onder andere op de zondag. Wat nu bij de Brandweer gebeurt is dat ze in hun rooster op de zondagen overuren boeken. Dat is dus een dubbele betaling”, benadrukte Amoksi.

Volgens de minister vindt deze situatie vanaf 2019 plaats, waardoor hij opdracht heeft gegeven om te zoeken naar de wettelijke grondslag hiervan. Vanuit de Brandweer is aan hem verteld dat zijn laatste ex-collega (Stuart Getrouw) ze mondeling toestemming heeft gegeven om deze regeling te hanteren.

“Ik had een principeovereenkomst met ze ondertekend onder de voorwaarde dat de regeringsvergadering, de RvM, dit zou bekrachtigen. Omdat ik niet iets kan ontdekken en doorga met een foute gedragslijn. Dat is de hele issue met betrekking tot de staking van de Brandweer”, aldus de minister. Hij hoopt de bond woensdagmiddag weer te ontvangen.