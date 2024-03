Geen nieuwe beoordeling in zaak decembermoorden

De raadslieden van Desi Bouterse en de vier medeveroordeelden in het 8-decemberstrafproces, zijn vandaag door het Hof van Justitie in Suriname niet-ontvankelijk verklaard in de procedure waarbij zij in januari een verzoek- en bezwaarschrift hadden ingediend.

Een partij kan door de rechter niet-ontvankelijk worden verklaard indien er niet is voldaan aan de formele vereisten voor het aanhangig maken van een zaak. Dit betekent dat de aanhangig gemaakte zaak niet vatbaar is voor berechting en de zaak daarom niet inhoudelijk wordt behandeld.

Het nieuw team van advocaten dat Desi Bouterse bijstaat had de Surinaamse justitie en de regering begin dit jaar gevraagd om de uitvoering van het vonnis tegen hem te stoppen, omdat ze van mening zijn dat er fouten zijn gemaakt.

Het Surinaamse hof gaf vanmorgen echter aan geen nieuwe beoordeling te gaan doen in deze zaak.

Volgens advocaat Spong is er een berechting in eerste aanleg geweest en erna in hoger beroep. Hierna zijn veroordeelden uitgeprocedeerd; het vonnis is onherroepelijk.

“Artikel 22 van de grondwet is geschreven voor situaties waar er nog geen enkele beslissing is gevallen, en in dit geval kan geen gebruik gemaakt worden hiervan. Bouterse en advocaten moeten zich berusten dat zij uitgepraat zijn”, aldus Spong tegen ABC Suriname: