Quincy Promes aangehouden in Dubai op verzoek van Nederland

Voetballer Quincy Promes is aangehouden in Dubai op basis van een Red Notice uitgegeven door Nederland.

Het Openbaar Ministerie heeft dit vandaag bevestigd en meldt dat dit gebeurde na een constructieve samenwerking tussen de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Nederland.

De Red Notice is een verzoek aan wetshandhavingsinstanties wereldwijd om een persoon op te sporen en voorlopig aan te houden in afwachting van uitlevering, overgave of soortgelijke juridische actie.

“De aangehouden man zou volgens diverse media in alle luxe in Dubai verblijven. Hij is echter in hechtenis genomen dankzij de inspanningen van de autoriteiten in beide landen. Op dit moment is het niet mogelijk om aanvullende informatie te verstrekken om verstoring van het lopende onderzoek te voorkomen”, aldus het OM in een persbericht.

Promes, die eerder al in Dubai was aangehouden om een lokale overtreding, is in Nederland twee keer veroordeeld door de rechter. Nederland zal om uitlevering van de 32-jarige voetballer vragen.