Quincy Promes veroordeeld tot gevangenisstraf van anderhalf jaar

De rechtbank in Amsterdam heeft profvoetballer Quincy Promes veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar voor zware mishandeling van zijn neef.

Promes kreeg het op een familiefeest in de nacht van 24 op 25 juli 2020 in Abcoude, aan de stok met zijn neef en stak hem met een mes in de knie. Het mes doorkliefde een pees in het been van de neef, die daar nog steeds de lichamelijke gevolgen van ondervindt. Uit afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat Promes zijn neef wilde doodsteken.

De 31-jarige voetballer moet zijn neef ook 7.000 euro schadevergoeding betalen. Na de steekpartij onderhandelden de twee ook al over een vergoeding. Toen ze het daar niet over eens werden, deed het slachtoffer aangifte.

Promes was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij verblijft in Rusland, waar hij sinds 2021 speelt bij Spartak Moskou. Hij gaat in hoger beroep tegen het vonnis.