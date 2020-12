Voetballer Quincy Promes opgepakt voor betrokkenheid bij steekpartij

De Surinaams-Nederlandse voetballer Quincy Promes is opgepakt voor een steekpartij, waarbij een familielid ernstig gewond zou zijn geraakt. Dat melden Nederlandse media vanmorgen. De steekpartij zou hebben plaatsgevonden tijdens een groot feest dat Promes eind juli gaf in een loods van zijn bedrijf in Abcoude

Vandaag zou de Ajacied daarvoor zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf wordt Promes verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Dit is een delict waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat.