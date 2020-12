Lijk in vat vermoedelijk van in Suriname vermiste Dominicaan

Dit is de in Suriname vermiste Dominicaan Abreu Ott Neftali, die samen met een Colombiaan werd ontvoerd op het parkeerterrein van de Maretraite Mall op 25 november jl. Naar alle waarschijnlijkheid is zijn lichaam aangetroffen in een vat, dat vrijdag 11 december langs een kreek die verbonden is met de Surinamerivier te Rorac werd gevonden.

De twee mannen waren op die 25 november in een grijs gelakt voertuig op het parkeerterrein van Maretraite Mall. Het vermoeden bestaat dat de mannen een afspraak hadden met een andere persoon. Toen ze naar een geparkeerd busje liepen en die open maakte werden ze meteen overrompeld door twee gewapende mannen met kogelvrije vesten met politie opschrift. De mannen werden in het busje geduwd en meegenomen.

3 dagen daarna werd het ontzielde lichaam van de Colombiaan in een barrel bij een aanmeersteiger in de Suriname rivier ter hoogte van Domburg aangetroffen door een voorbij varende bootsman. 13 dagen na de eerste vondst werd een tweede barrel aangetroffen in een kreekje in het district Commewijne. De barrel werd door de maritieme politie naar Waterland in het district Para gesleept.

Het vat dat 11 december werd gevonden is identiek aan het vat dat 28 november werd gevonden. Het was ook voorzien van 3 hangsloten en er waren 3 grote stenen in de ton. De benen van het slachtoffer waren gebonden en rondom zijn hals was er plakband en tiewrap waargenomen. Het lichaam was in verre staat van ontbinding en aangevreten.

Het is vooralsnog niet bekend als het ontzielde lichaam positief is herkend door nabestaanden. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.