Tegemoetkoming van SRD 750 voor zorgpersoneel

Zorgpersoneel dat zich heeft ingezet voor het onder controle brengen van COVID-19 krijgt als dank een tegemoetkoming van SRD 750 van de regering. Dit bedrag komt bovenop de SRD 300 bonus die reeds in november gegeven is en ook eind december betaald zal worden.

Dit heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid bevestigd in Nickerie, waar hij samen met een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi op bezoek is. De bewindsman zegt dat de regering met goede calculaties, sparen en bezuinigen heeft kunnen realiseren dat er eind december aan elke persoon in de zorgsector een bedrag van SRD 750 gegeven wordt.

De SRD 750 is voor zowel verplegend, administratief, technisch als ondersteunend personeel én voor zowel overheids- als particuliere ziekenhuizen. “Als dank voor het vertrouwen dat de mensen aan de regering gegeven hebben en de vele offers die zij gebracht hebben”, aldus minister Ramadhin.