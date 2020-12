D66 lanceert netwerk voor Caribische Nederlanders

Europarlementariër Samira Rafaela (D66/Renew Europe) en D66-Fractievoorzitter Rob Jetten hebben vrijdag gezamenlijk een nieuw netwerk gelanceerd: D66 Caribbean. Hét netwerk voor Caribische Nederlanders. Tijdens hun werkbezoek aan de Caribische rijksdelen in februari j.l., raakten de D66-politici diep onder de indruk van hetgeen zij zagen en spraken de wens uit om een nieuwe interessegroep op te tuigen.

“In ons Koninkrijk der Nederlanden delen we een gezamenlijk verleden en werken we samen aan de toekomst. Solidariteit staat daarbij voorop: in tijden van rust, maar zeker in tijden van rampspoed. D66 pleit dan ook voor een wederzijds constructieve samenwerking met Caribisch Nederland en de autonome eilanden binnen ons koninkrijk” aldus de partij.

Waarom dit netwerk?

D66 vindt het belangrijk dat iedereen in ons Koninkrijk erbij hoort en mee kan doen. We zijn immers allemaal onderdeel van één Koninkrijk. Hoewel de afstand tussen het Europese deel en het Caribische deel groot is, zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden. D66 wil zich dan ook actief blijven richten op wat ons verbindt, niet wat ons verdeelt”

Als Europarlementariër zet ik mij in voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Ik vind het namelijk belangrijk om mij niet alleen te beperken tot Europa en het Europees deel van ons koninkrijk wanneer we nadenken over de toekomstige maatregelen en oplossingen die er moeten komen. Alleen zo komen we gezamenlijk als één Koninkrijk zo goed mogelijk uit de crisis. Ik ben daarom heel trots op het idee van mij en Rob en het feit dat dit nu opgericht is. Het betekent als politica én als persoon met afro-Caribische roots veel voor mij dat we op deze manier de representatie van mensen in het Caribisch deel van het koninkrijk versterken.” – Samira Rafaela

D66 onderhoudt van oudsher goede contacten met de eilanden en haar bestuurders. Voor mensen op de eilanden die lid zijn van D66 of – of er affiniteit mee hebben – ontbrak tot nu toe een plek om hun lidmaatschap of hun belangstelling voor D66 actief vorm te geven. Mede daarom is dit netwerk nu in het leven geroepen. Het doel van het netwerk is om D66’ers op de eilanden op een laagdrempelige manier bij de partij te betrekken, goede contacten tussen D66’ers op de eilanden en in Nederland te faciliteren en de partij te adviseren bij vraagstukken die spelen binnen de Caribische gemeenschap.

Inzet D66 voor het Koninkrijk

In ons Koninkrijk der Nederlanden delen we een verleden én een toekomst. Solidariteit staat daarbij voorop. Als een ramp als orkaan Irma een eiland verwoest, of als de crisis in Venezuela ook de eilanden treft, wordt het hele Koninkrijk geraakt. Talloze Nederlanders hebben banden met zowel Europees Nederland als de eilanden. En met een voet op twee continenten is ons Koninkrijk een belangrijke factor in Europa en Amerika. D66 staat daarom voor samenwerking en onderlinge versterking.

“Samen kunnen we de uitdagingen van nu en de vraagstukken van de toekomst aan.” – Rob Jetten

Actief worden bij het Caribisch netwerk

Er zijn verschillende manieren om voor het netwerk actief te worden. Zo bestaat de mogelijkheid om te helpen met het organiseren van activiteiten, mee te denken over belangrijke vraagstukken binnen het Koninkrijk én het meewerken aan campagnes. Het netwerk bestaat momenteel – naast de eerdergenoemde D66-politici – uit de volgende kwartiermakers: Jorien Wuite, Paul Comenencia, Zane de Ponte, Thomas Hellebrand, Joan Nunnely, Tjeerd Dierckxsens, Antje Diertens en Dylan Romeo. Laatstgenoemde neemt voorlopig de honneurs waar als coördinator. In juni 2021 kiest het netwerk haar definitieve bestuur.