Belfort: “Al die hoerententen nemen BTW”

Parlementariër Edward Belfort vindt dat er nog steeds te veel onduidelijkheden zijn over wie wel of niet de belasting toegevoegde waarde (BTW) over hun producten en diensten moeten innen. Hij meent dat btw een grote chaos in Suriname is geworden.

“Er zou geen btw geheven worden op levensmiddelen, kip- en melkproducten, maar gaat u kijken. Een kilo kip kost nu bijna 200 SRD. Alles is met btw. Zelfs de mensen van lichte zeden nemen btw. Al die hoerententen nemen btw”, merkte de politicus afgelopen weekend op tegenover Culturu TV.

Belfort is er vooral niet over te spreken dat casino’s geen btw hoeven te betalen, terwijl juist de productiesector niet is gevrijwaard. “Wanneer ga je naar een casino? Wanneer je eigenlijk meer geld hebt om even daar te gaan ontspannen en wat geld bij te verdienen”, stelt hij.

Belfort zegt nog steeds een tegenstander te zijn van de 10% btw, omdat deze op de reeds bestaande 12% omzetbelasting is gekomen. Het heel verhaal dat met de komst van btw producten juist goedkoper zouden worden, is daarom nooit waargemaakt.

Dat minister Stanley Raghoebarsing in het parlement heeft aangegeven dat de Staat in de eerste vijf maanden 74% aan btw heeft ontvangen, betekent volgens de ABOP’er alleen dat men op de goede weg is om het volk uit te buiten. “Om het volk helemaal uit te laten hongeren. Daarmee zijn ze goed bezig”, aldus de politicus.