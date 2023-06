Een dode man is vanmorgen gevonden langs de Jessurunstraat in Suriname.

Het is nog onduidelijk of er misdrijf in het spel zit. Over de identiteit van de man is niets bekend.

De weg is afgesloten. De verschillende onderzoeksteam van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.

Zo gauw meer informatie beschikbaar is wordt het bericht aangevuld.