Akwasi verzorgt Anton de Kom-lezing op 27 juni

Akwasi Owusu Ansah (artiestennaam Akwasi) verzorgt dit jaar Anton de Kom-lezing. Hij zal ingaan op verzet, de huidige staat van Nederland en waarom radicale verandering soms nodig is.

Daarbij blikt hij terug op wat hem in het debat is overkomen en richt hij ook zijn blik op de toekomst. Na de lezing volgt een nagesprek met Cees van de Laan, hoofdredacteur van Trouw.

De Anton de Kom-lezing is een initiatief van het Verzetsmuseum en dagblad Trouw. De jaarlijkse lezing vraagt aandacht voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie en voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie in de Nederlandse samenleving.

Anton de Kom (1898-1945) streed tegen de koloniale onderdrukking in Suriname en was in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet tegen nazi-Duitsland. Hij kwam in 1945 om in een concentratiekamp.

De Anton de Kom-lezing wordt op dinsdag 27 juni gehouden in het Verzetsmuseum. De Surinaamse president Santokhi sprak in 2021 in Amsterdam de Anton de Kom-lezing uit.