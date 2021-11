Quincy Promes vervolgd voor poging tot doodslag neef

Zojuist is bekend geworden dat het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft besloten om voetballer Quincy Promes te vervolgen voor poging doodslag en zware mishandeling. Dit zijn ook de feiten waarop het slachtoffer, zijn neef, aangifte heeft gedaan.

De neef was in juli 2020 uitgenodigd op een familiefeest van Promes in diens bedrijfspand in Abcoude. Aan het eind van de avond werd hij onder zijn knie gestoken met een mes, waarbij een van zijn pezen werd doorkliefd. Hij beschuldigt Promes van de steekpartij en heeft beslag laten leggen vanwege een op handen zijnde schadeclaim.

In december 2020 werd de oud-international van het Nederlands elftal en oud-Ajacied gearresteerd.