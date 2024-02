Voetballer Quincy Promes veroordeeld tot zes jaar cel voor drugssmokkel

De rechtbank in Amsterdam heeft topvoetballer Quincy Promes vanmorgen veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor drugssmokkel.

Volgens justitie zou uit gekraakte chatgesprekken naar voren zijn gekomen dat Promes betrokken was bij de invoer van twee partijen cocaïne; van 650 kilo en een van 712 kilo.

Volgens de rechtbank zou hij dit hebben gedaan, puur en alleen om nog meer geld te verdienen dan hij al doet als topvoetballer schrijft het Algemeen Dagblad.

De 32-jarige Promes ontkent in welke rol dan ook betrokken te zijn bij de drugsinvoer. Hij zou ondermeer hebben aangegeven dat hij niet de persoon is in de belastende chatgesprekken. De kans is heel groot dat hij in beroep gaat.

Ondertussen staat de voetballer internationaal gesignaleerd, wat betekent dat hij op heel veel plekken ter wereld opgepakt kan worden om naar Nederland te worden gestuurd. Hij voetbalt momenteel in Rusland waar hij relatief veilig is voor justitie in Nederland.