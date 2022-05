‘Promes ook verdacht van drugssmokkel en huiselijk geweld’

Profvoetballer Quincy Promes blijkt ook verdacht te worden van de smokkel van synthetische drugs naar Australië en van huiselijk geweld. Dat heeft het programma Nieuwsuur afgelopen weekend naar buiten gebracht.

Promes staat binnenkort voor de rechter, op verdenking van poging tot moord op zijn neef tijdens een steekpartij. Maar volgens Nieuwsuur lijkt er méér aan de hand te zijn dan alleen de steekpartij.

Uit afgeluisterde en onderschepte versleutelde berichten van Promes’ telefoon, blijkt dat hij ten tijde van de steekpartij al langer in beeld was vanwege drugsonderzoeken.

Op basis van de berichten wordt de voetballer verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel, van de smokkel van synthetische drugs naar Australië en van huiselijk geweld.

Dat Promes in aanraking zou zijn gekomen met drugscriminelen verbaast hoogleraar Toine Spapens van de Tilburg University niets. “In onze onderzoeken valt op dat voetballers vaak komen uit achtergestelde wijken in de grote steden, Als je succesvol wil zijn kun je rapper worden, of voetballer of drugscrimineel – of alle drie tegelijkertijd. Dat komt ook voor. We zien dat die voetballers veel contact houden met vrienden van vroeger, die dus echt het verkeerde pad op zijn gegaan”, zegt de hoogleraar.