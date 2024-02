DNA-lid Ramdin: “Wat mensen via uitzendbureaus verdienen is echt om te huilen”

VHP-parlementariër Harriet Ramdin noemt de controle vanuit Arbeidsinspectie in Suriname weinig, matig en zwak.

“Er zijn uitzendbureaus die mensen te werk gesteld hebben bij bepaalde bedrijven en organisaties. En als u kijkt naar wat die mensen verdienen is dat echt om te huilen. En deze mensen moeten elke dag werken”, zei de politica dinsdag bij de behandeling ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs.

Volgens de VHP’er worden uitzendkrachten al tientallen jaren onderbetaald, terwijl niemand naar ze omkijkt. Deze personen worden aan hun lot overgelaten, terwijl er wel een Arbeidsinspectie is die tegen dit soort zaken moet optreden.

Ramdin toonde een salarisspecificatie van een persoon die 7 dagen per week werkzaam is als wachter bij een bedrijf en maandelijks slechts 2.141 SRD ontvangt.

“De hele maand werkt die man en dan krijgt hij maar 2.141 SRD. Dat is toch schandalig. Waar is Arbeidsinspectie voor controle? Het bedrag bereikt het vastgestelde minimumloon niet. Regering, hierin moet een verandering komen, want dit kan niet. De mensen weten niet bij wie ze moeten gaan om hun klacht in te dienen. Dan gaat u me zeggen dat ze naar de Ontslagcommissie moeten. U moet in hun schoenen staan om te kunnen begrijpen dat zelfs voor dit beetje geld ze bang zijn om naar huis te worden gestuurd. Toont u begrip voor ze”, aldus de VHP’er.

NDP-parlementariër Ebu Jones merkte op dat ook de overheid zich schuldig maakt aan het in stand houden van deze vorm van moderne slavernij via uitzendbureaus.

“Wanneer het dezelfde overheid is die toestaat dat mensen langer dan twee tot drie jaren via uitzendbureaus bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs de wacht houden en een ‘karikari’ (karig) loon krijgt van 2.000 SRD per maand, dan houdt die overheid het ook in stand. En er zijn genoeg voorbeelden in Nickerie. Die wachters in Nickerie kunnen niet uitkomen met 2.000 SRD”, aldus Jones.

Hij deed een beroep op assembleevoorzitter Marinus Bee om de regering aan te spreken om een beter salaris voor deze mensen te regelen.