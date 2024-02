Bekende ondernemer opgepakt na meerdere aangiftes

De politie in Suriname heeft ondernemer Furgill P. aangehouden en in verzekering gesteld wegens wanbetaling. Drie personen deden onlangs aangifte tegen de 38-jarige man.

In het eerste geval zou de bekende ondernemer 50.000 flessen spijsolie ter waarde van 56.250 Surinaamse dollars (SRD) bij een bedrijf hebben gekocht, maar daar nog steeds niet voor hebben betaald.

In een andere geval deed een gemberverkoper aangifte tegen de ondernemer, die 289 kilo gember bij hem had besteld ter waarde van 95.370 SRD. Ook in dit geval kwam P. zijn afspraken niet na.



Het derde geval betreft dat van een huurwoning. P. betaalde zes maanden huur en daarna niets meer. Uiteindelijk is hij door tussenkomst van een deurwaarder uit het huis gezet.

Na het vertrek merkte de verhuurder dat uit de woning een gascilinder en een remote van een airco waren ontvreemd. Ook bleken er diverse vernielingen te zijn aangericht.

De politie van Latour spoorde Furgill na de aangifte op. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Saillant detail is dat er op Facebook vaker oproepen aan zijn adres werden gedaan door personen, die zakelijk nog het een en ander met hem te verrekenen hadden.