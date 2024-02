Vrouw snijdt penis van slapende partner af met keukenmes

Een bizar bericht uit Peru: daar heeft een 39-jarige vrouw de penis van haar partner eraf gesneden, omdat ze ervan overtuigd was dat hij haar had bedrogen met een andere vrouw.

Dit gebeurde in Chota, een stad in het noorden van Peru. Na een ruzie tussen een stel, zou de man genaamd Iván later dronken thuis zijn gekomen en in slaap zijn gevallen. Dat is het moment dat de vrouw genaamd Marleni toesloeg en de man verminkte met een keukenmes.

Uit foto’s van Peruaanse media blijk dat ze zijn geslachtsdeel er helmaal af heeft gesneden. De man werd in allerijl naar het lokale ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie werd hij overgeplaatst naar een groter ziekenhuis, waar medisch ingegrepen werd.

Het stel heeft samen een baby van 3 maanden oud. De vrouw werd in eerste instantie naar het politiebureau overgebracht, maar zit niet vast omdat ze nog voor haar drie maanden oude baby moet kunnen zorgen.