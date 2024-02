DNA-voorzitter Bee gaat motie oppositie niet opnieuw behandelen

Marinus Bee voorzitter van De Nationale Assemblee in Suriname, heeft tijdens de openbare vergadering dinsdag duidelijk gemaakt niet van plan te zijn de motie van de oppositie, die op de laatste dag van de begrotingsbehandeling (25 januari) is ingediend, alsnog in stemming te laten brengen.

Volgens de parlementsvoorzitter was er niet genoeg draagvlak op die bewuste dag om voornoemde motie in stemming te brengen. Van de Surinaamse oppositie waren er maar 12 van de 21 leden toen in de zaal aanwezig, terwijl van de coalitie slechts 6 leden aanwezig waren.

“We hebben het wel aangekondigd, maar op dat moment was er niet genoeg draagvlak om die behandeling voort te zetten. En toen is die vergadering afgesloten”, zei Bee na opmerkingen van NDP-parlementariër Melvin Bouva. Hij stelde voor dat deze motie opnieuw wordt ingediend ter behandeling.

Bee kreeg ondersteuning van VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien die opmerkte dat indien deze motie inderdaad namens het volk was ingediend, de oppositie dan ook ervoor gezorgd moest hebben dat zij met alle 21 oppositieparlementariërs in de zaal was zodat de motie wel in stemming kon worden gebracht.

Bouva merkte op dat Gajadien juist de persoon is die de vergaderzaal samen met zijn fractie 2 seconden na aanname van de begroting heeft leeggehaald. Als oud-vicevoorzitter van het parlement verwees hij naar artikel 39 van het Reglement van Orde, waarin staat aangegeven dat de behandeling van een motie moet plaatsvinden.

“Tenzij De Nationale Assemblee besluit het later te doen. En daartoe is niet besloten”, stelde de NDP’ers. Volgens hem dient Bee de stem van de minderheid ook te erkennen.