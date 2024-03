Brunswijk: “Niet alleen nationaal, maar ook internationaal krijgen we schande door grote drugsvangsten”

Het is volgens vicepresident Ronnie Brunswijk zorgwekkend dat er wederom grote hoeveelheden drugs de afgelopen dagen in Suriname zijn onderschept.

De tweede man stelt vooral geschrokken te zijn van de 593 kilogram cocaïne die afgelopen woensdag in de Airbus A340 van Surinam Airways is aangetroffen.vDe drugs waren verstopt in 17 dozen cocaïne in de machinekamer aan de onderzijde van de cockpit.

Kort voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering woensdag merkte Brunswijk op het zeer onverantwoord en onvoorstelbaar te vinden dat de cocaine geplaatst was in dezelfde ruimte waar het computersysteem en andere belangrijke zaken van het toestel zich bevinden. Het gevaar dat dit met zich meebrengt zou zelfs mensenlevens kunnen hebben gekost.

“Het is onvoorstelbaar en het baart ons heel veel zorgen. Ik kan niet begrijpen dat iemand zo…je wilt geld hebben en ten koste van alles en dat zoveel mensen dood kunnen gaan. Je houdt niet eens rekening daarmee.

Maar wat betreft de grote drugsvangsten moet u weten dat deze regering zich heel zorgen maakt hieromtrent. Er worden nu al modellen ontwikkeld om de controle zo effectief mogelijk te maken. De veiligheidsdiensten zijn bij elkaar gekomen en er zijn modellen uitgewerkt. Want niet alleen nationaal, maar ook internationaal krijgen we schande”, aldus de vicepresident vandaag.