Belfort: “Politiek en mensen hebben Brunswijk beïnvloed; daarom wan verstoring ben kon”

De dissidente ABOP-parlementariër Edward Belfort, die enkele weken terug voor medische behandeling naar Colombia was afgereisd, stelt nog niet met de politiek te zullen stoppen.

“Het moment dat ik ben hersteld ga ik gewoon verder. Ik ben niet gestopt. Ik ben op low profile”, zei Belfort in het programma Bakana Tori.

Hoewel de familieband tussen hem en zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk vanwege zijn gezondheidssituatie is hersteld, houdt Belfort nog zijn kaken stijf over hoe zijn houding tegenover de vicepresident zal zijn wanneer hij zijn politieke handschoenen weer oppakt. Volgens Belfort gaat het om een hechte familieband met Brunswijk die tientallen jaren teruggaat en het verschil in politieke inzichten binnen een familie is iets dat vaker voorkomt.

Wel stelt de parlementariër dat de politiek en mogelijk bepaalde mensen gezorgd hebben voor de verstoring in de relatie met zijn neef. “Sma no sabi, maar na tap mi bedi Brunswijk ben sribi. Wan pikin bedi mi ben abi. En te mi ben bori nyan mi ben puru gi a man. En unu ben nyan uit wan patu. Na politiek en bepaalde sma beïnvloed kande a man. Daarom wan verstoring ben kon”, aldus Belfort.

In Colombia hebben de medische specialisten een biopsie van Belfort afgenomen. Aangezien het onderzoek ongeveer drie weken in beslag kan nemen, is aan Belfort geadviseerd om terug te keren naar Suriname. Het resultaat zal wel naar Suriname worden opgestuurd. Met deze afspraak is Belfort op 1 maart teruggekeerd naar Suriname.

“Indien nodig, do meki mi sabi ifi mi musu kon baka”, benadrukte de politicus. Voor nu moet hij het op advies van de arts rustig aannemen.

Het is geen geheim dat Belfort al geruime tijd niet door één door kon met Brunswijk en overige ABOP-toppers, waardoor hij al maanden een anti-ABOP/Brunswijk-campagne in de media tegen hen heeft gevoerd. Maar mede dankzij Brunswijk en parlementsvoorzitter Marinus Bee heeft hij eerder vanuit Suriname kunnen afreizen naar Colombia.

Belfort vertelt dat Bee ook de kosten voor het eerder kunnen afreizen naar Suriname ook op zich heeft genomen, terwijl Brunswijk alle ziekenhuis- en hotelkosten heeft betaald. De vp belde hem ook om de ene dag. De parlementariër is een ieder dankbaar die op welke wijze attentie heeft getoond aan zijn gezondheidssituatie.