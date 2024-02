Zieke Belfort voor medische behandeling naar Colombia; geen ruzie meer met Brunswijk

De dissidente ABOP-parlementariër Edward Belfort bevindt zich momenteel voor medische behandeling in Colombia. De ex-justitieminister die al geruime tijd ziek is en geen DNA-vergaderingen bijwoont zei in het programma Bakana Tori dat hij dankzij de inspanning van zijn neef en partijvoorzitter, vicepresident Ronnie Brunswijk, en parlementsvoorzitter Marinus Bee vanuit Suriname heeft kunnen afreizen naar Colombia.

Het is geen geheim dat Belfort al geruime tijd niet door één door kon met Brunswijk en overige ABOP-toppers, waardoor hij al maanden een anti-ABOP/Brunswijk-campagne in de media tegen hen heeft gevoerd. Maar de ruzie tussen hem en zijn neef blijkt nu tot het verleden te behoren.

Volgens Belfort heeft Brunswijk zelf contact met hem opgenomen en thuis bij hem laten roepen, nadat laatstgenoemde vernam over de gezondheidstoestand van de parlementariër.

“De familiebreuk die er was, is dan uitgesproken en helemaal hersteld. Alles is uitgesproken. Leki blakaman mi e taki: a no bun fu abi taktaki ini wan famiri. E tyari fyofyo. We hebben de band hersteld. En dat is heel goed voor de familie”, benadrukte Belfort.

Gezien zijn gezondheidssituatie wil hij voorlopig nog niet ingaan op politieke vragen en vooral de vraag of de ruzie tussen hem en Brunswijk ook op politiek niveau is hersteld en of hij de geelzwarte partij weer gaat ondersteunen. Wat zijn gezondheidstoestand betreft, stelde hij: “Gado de en wi e bribi ini Gado. Dus we laten alles over aan de schepper”.

Veel personen zouden voor hem hebben gebeden en hem hebben gebeld. Hij bedankte al deze personen hiervoor.

Belfort vestigde vooral aandacht op de ARMULOV-regeling die voorziet in specifieke situaties voor personen die uitgezonden moeten worden naar het buitenland voor medische behandeling indien er in Suriname geen behandelmogelijkheden zijn. Veelal gaat het om zeldzame aandoeningen van levensbedreigende aard. Doordat er geen financiële middelen beschikbaar zijn, kunnen veel personen niet naar het buitenland worden uitgezonden.

Bij hem is dat nog gelukt door ingrijpen van de vp en DNA-voorzitter. Hij vroeg daarom extra aandacht van de regering voor deze regeling. Zoals de zaken nu volgens hem eruit zien, staan zeker 20 personen op de wachtlijst voor een behandeling in het buitenland, waaronder ook kinderen. Met ongeveer 3 miljoen US dollars kunnen zaken weer worden genormaliseerd.

In november vorig jaar zei VHP-parlementariër Barkat Mohab-Ali in De Nationale Assemblee (DNA) dat de Surinaamse regering voor wat betreft de ARMULOV-regeling, een schuld van ongeveer 3 miljoen US dollars heeft opgebouwd in Colombia. Minister Amar Ramadhin zei achteraf in de media dat er goedkeuring is verleend door de Raad van Ministers om de schuld gefaseerd te betalen.