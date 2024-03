Consulaat Haïti maandag dicht vanwege overlijden consulair agent in wellness kliniek

Afgelopen donderdag kwam de 36-jarige Sandy Laguerre (foto) tragisch om het leven op een wellness kliniek in Paramaribo. De vrouw van Haïtiaanse afkomst was werkzaam als consulair agent op het Consulaat-Generaal van de Republiek Haïti in Suriname.

Laguerre kreeg een behandeling bestaande uit het via infuus toedienen van een vloeistof bestaande uit vitaminen en mineralen. Niet lang daarna kwam zij te overlijden op de kliniek.

Het consulaat heeft zondag laten weten dat zij op maandag 11 maart 2024 bij hoge uitzondering gesloten zal zijn vanwege een dag van rouw.

“Het Consulaat-Generaal zal alleen toegankelijk zijn voor personen die bloemen willen neerleggen als eerbetoon aan mevrouw Laguerre”, meldt het consulaat.

Vanaf dinsdag 12 maart zal er een condoleanceregister ter ondertekening, liggen op het Consulaat-Generaal voor iedereen die zijn medeleven en steun wil betuigen aan de nabestaanden en familie van mevrouw Laguerre.

Het Consulaat-Generaal van de Republiek Haïti in Suriname heeft verder laten weten dat zij het publiek dankt voor haar begrip en steun in deze moeilijke tijd.