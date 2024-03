Overleden vrouw in wellness kliniek is 36-jarige Haïtiaanse diplomate

De vrouw die donderdag in een zogeheten wellness kliniek in Paramaribo om het leven kwam, is een 36-jarige Haïtiaanse diplomate in Suriname. Dat heeft de politie regio Paramaribo vrijdag bekend gemaakt.

De vrouw was al twee keer eerder naar de kliniek geweest en zo ook donderdag, waar zij een behandeling kreeg bestaande uit het via infuus toedienen van een vloeistof bestaande uit vitaminen en mineralen genaamd Ultraviv.

“Tijdens het toedienen van de Ultraviv gaf de cliënt door dat zij zich onwel voelde en werd zij naar een andere behandelkamer begeleid. In die kamer werd haar zuurstof toegediend en gereanimeerd, maar ze reageerde niet meer” schrijft de politie.

Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast en verklaarde volgens de Surinaamse politie dat het slachtoffer vermoedelijk een acute ernstige reactie moet hebben gehad waarbij er een belemmering van de ademhaling is ontstaan of een tekortschietende bloedcirculatie.

Het ontzielde lichaam van de vrouw S.L. werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek naar de werkelijke doodsoorzaak wordt voortgezet.

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft vrijdag ook een reactie uitgebracht waarin zij aangeeft dat er uit hoofde van de verantwoordelijkheid van het ministerie, aan deze specifieke kliniek nooit toestemming is verleend.

Volgens Volksgezondheid geldt de regel dat het ministerie alle aanvragen voor vergunningen onderwerpt aan de geldende veiligheidsnormen in de gezondheidszorg, waarbij evidence based behandelingen leidend zijn. Evidence based betekent dat er gedegen wetenschappelijk onderzoeken zijn gedaan en die hebben bewezen dat een behandeling of verrichting zinvol of niet-zinvol kan worden geacht.

Naar aanleiding van dit ernstig incident in deze kliniek zal het ministerie van Volksgezondheid in samenspraak met de in deze relevante autoriteiten een diepgaand onderzoek instellen naar dit gebeuren om vervolgens in overleg met de bevoegde autoriteiten over te gaan tot sluiting van alle instellingen en/of klinieken die deze behandelingen aanbieden of promoten.

Er wordt intussen een dringend beroep gedaan op de samenleving om de aangeboden diensten bij discutabele klinieken die dergelijke behandelingen aanbieden, zoveel mogelijk te vermijden.