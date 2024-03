Hellings: “Santokhi heeft zich tot de meest gehate president van Suriname gemaakt”

“Ook al zou de president vandaag of morgen zeggen dat iedere Surinamer 1 miljoen dollar krijgt; 25 mei 2025 den man e stem puru a man”, aldus oud-politiebondvoorzitter en nieuwbakken politicus Raoul Hellings.

In het programma Bakana Tori voerde Hellings aan dat alle presidenten die Suriname vanaf de onafhankelijkheid in 1975 heeft gekend, hun deel van de kritiek vanuit de samenleving hebben gehad. Echter de huidige president, Chandrikapersad Santokhi, heeft zichzelf volgens Hellings tot de meest gehate president van Suriname gemaakt.

De oud-politiebondsvoorzitter stelt aan de ene kant ook de frustratie vanuit de gemeenschap te begrijpen.

“Je ziet hem tegenwoordig als zogenaamde Boy Scouts leider en hij gaat naar wedstrijden van de SVB. Maar a man no abi touch nanga a samenleving. Die man komt zo gemaakt over. Dus hij denkt misschien dat hij mensen zand in de ogen strooit, maar geloof me: de mensen in de achterstandswijken, den sma ini a getto, hebben die man door. Hij is fake. Hij kijkt op ons neer. Hij moet niets van ons hebben. Voor hem is belangrijk dat kliekje dat hij rondom zich heeft, friends and family, mensen die hij kan accommoderen. De rest van ons kan hem weinig schelen”, aldus Hellings.

Hellings is vooral niet gediend van de eerdere opmerking van het staatshoofd dat mensen toch feesten en chillen, ondanks de crisissituatie in het land. Volgens de politicus is dit eigenlijk nog het enige wat mensen zich nog kunnen permitteren om een beetje te kunnen ontspannen.

“En als je dat ons ook wil ontnemen en niet mans genoeg bent om verantwoordelijkheid op je te nemen door te zeggen: ai, na ondro mi beleid a san kon tranga fu kan broko wan pikin kiek. Zelfs het zetten van eten op tafel is een haast onmogelijke job geworden. Als je niet mans genoeg bent om die verantwoordelijkheid op je te nemen, dan heeft die samenleving op den duur door dati yu na wan fake man. Yu a no wan president fu unu. Je bent daar voor jezelf. Je bent een miskoop. En mensen zijn erin gesluisd door die stem slim campagne van Xaviera Jessurun”, aldus Hellings.